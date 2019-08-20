سعيد مضيه - نموذج للتفسخ المعولم تشيعه الليبرالية الجديدة- الحلقة الثانية

2019/08/20 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_مضيه هل يجري التحقيق مع الكبار الأقوياء وإدانة من تثبت عليه الجريمة ؟نقلت إيما بارّي عن محامي إيبستاين في تقرير نشر في الثلاثين من تموز، أي قبل وفاة إيبستاين، قال المحامي أن حياة موكله معرضة للخطر، نظرا لآن الكبار الأقوياء لا يريدون فضح أسرار حيواتهم.كان إيبستاين قد وجد يوم الثلاثاء ملقى على أرض الزنزانة بوجه ازرق ، والمحققون متشككون هل أقدم على الانتحار ام هي محاولة لقتله.ونقلت الصحفية عن المحا......

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