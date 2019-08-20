2019/08/20 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز- بغداد

اعلن النائب عن محافظة ديالى، محمد الخالدي، عن وجود عميات تهريب وتجاوزات ودخول للمخدرات في المنافذ الحدودية".

وقال لـ "العهد نيوز"، اليوم الثلاثاء، ان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب الخالدي لـ "العهد ينوز" : هناك عمليات تهريب في المنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب الخالدي لـ "العهد ينوز" : هناك عمليات تهريب في المنافذ الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).