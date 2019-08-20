بريطانيا تعتزم إنهاء قوانين الاتحاد الأوروبي لحرية التنقل فور ترك التكتل

2019/08/20 | 08:51

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ستنهي بريطانيا قوانين الاتحاد الأوروبي لحركة التنقل فور انسحابها من الاتحاد في 31 تشرين الأول، ولكن رئيس الوزراء بوريس جونسون قال إن بلاده لن تأخذ

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