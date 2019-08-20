قوة عسكرية تنفذ اعتقالات عشوائية في الرمادي

2019/08/20 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بقيام قوة عسكرية باعتقالات عشوائية في مدينة الرمادي بمحافظة الانبار.

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