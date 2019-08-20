المؤشر نيكي يرتفع 0.21% في بداية التعاملات بطوكيو

2019/08/20 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.

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