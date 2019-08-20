اتفاق عراقي إيراني على إعادة فتح معبر مندلي الحدودي خلال أسبوع

2019/08/20 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت إيران أنها تعمل مع الجانب العراقي على إعادة فتح منفذ سومار {مندلي} الحدودي بين البلدين قريبا، وذلك بعد نحو شهر من إغلاقه لأسباب لم يكشف عنها.

وقال هوشنك بازوند، محافظ كرمانشاه، غربي إيران في تصريح صحفي انه "نظرا لدور منفذ سومار {مندلي} الحدودي التنموي لمحافظتي كرمانشاه الإيرانية وديالى العراقية فإن العراقيين، وخاصة المسؤولين في محافظة ديالى، يحرصون على إعادة فتح هذا المنفذ واستعادة نشاطاته بصورة رسمية"، مضيفا أن الجهود جارية حاليا لإعادة فتح الجزء العراقي من هذا المنفذ بنهاية الأسبوع المقبل وذلك بتصريح من رئيس الوزراء العراقي".



وأكد المسؤول الإيراني أن اجتماعا عقد اليوم مع محافظ ديالى ورئيس مجلس هذه المحافظة على حدود سومار، وأن الجانب العراقي قدم اقتراحات بهذا الشأن.وأعرب عن أمله في أن يتم إعادة فتح معبر سومار خلال أسبوع، وذلك وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.وحسب محافظ كرمانشاه، يتم حاليا تصدير 300 شاحنة من السلع والبضائع إلى العراق یومیا عبر منفذ سومار وبالتالي فإن العراقيين يسعون جاهدين لعدم إغلاقه.وأوضح أن معبر مندلي - سومار سيحمل صفة رسمية بعدما تمت المصادقة على ذلك في مجلس الوزراء الإيراني، مضيفا أن إعادة فتح المعبر يشكل أهمية بالغة للبلدين.وكانت هيأة المنافذ الحدودية، أوضحت في 11 من آب الجاري، قرار إغلاق منفذ مندلي الحدودي مع ايران" مبينة انه "تم بشكل تدريجي تمهيدا لغلقه في الايام القادمة والتأكيد على قيام الهيئة بتبليغ الجانب الايراني بقرار رئيس الوزراء من خلال ادارة منفذ مندلي التي بادرت بتاريخ 8 آب 2019 بتبليغ أدارة معبر سومار الايراني بقرار الغلق".وأكدت الهيئة، انها "ستقوم بكافة الاجراءات التي تضمن نقل الحركة التجارية من منفذ مندلي الحدودي الى منفذ المنذرية مؤكدين ان منفذ المنذرية يكفي لاستيعاب كافة الارساليات التي كانت تمر عبر منفذ مندلي الحدودي".وأشارت إلى، أن "قرار الغلق سيكون مؤقتا لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير المنفذ وبناء مقرات لكافة الدوائر العاملة في المنفذ وجلب الاجهزة والمعدات التي ستساهم في الحد من الخروقات التي كانت تحدث في المنفذ".انتهى

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