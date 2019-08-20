2019/08/20 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت هيئة الحشد الشعبي في ذي قار، امس الاثنين، الوجبة الاولى من حجاج بيت الله الحرام من ذوي الشهداء والجرحى.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، ان مكتب الحشد في ذي قعر استقبل ١١٦ حاجا في مطار البصرة الدولي حيث تم نقلهم الى مقر الهيئة وسط اجراءات امنية ولوجستية، مشيرا الى ان العشرات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب الحشد في ذي قار يستقبل الوجبة الاولى من حجاج ذوي الشهداء والجرحى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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