2019/08/20 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح فريق طبي في مستشفى الشرطة بدمش بإجراء عمل جراحي دقيق لشاب في الرابعة عشرة من عمره مصاب بنقص نمو في النصف الأعلى من الوجه باستخدام تقنية موسعات “زوريش”.وتعد هذه العملية الجراحية في الفك أول عملية من نوعها تجرى في سوريا باستخدام تقنية “زوريش” البانية للعظم ذاتيا.ووضح رئيس شعبة جراحة الفكين في المستشفى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأول مرة في سوريا عمل جراحي لبناء عظم الفك ذاتياً بتقنية (زوريش) وكالة صدى الاعلام للانباء.

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