2019/08/20 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ بغداد يعلن مساواة المحاضرين المجانيين من خريجي الكليات الساندة والكليات والمعاهد الحكومية المسائية بأقرانهم في الصباحي .

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