2019/08/20 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس مثُل الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، أمام المحكمة اليوم لمحاكمته في تهم فساد، يقول محاموه إنها بلا أساس.وقال أحد المحققين أمام المحكمة إن البشير “اعترف بتلقيه ملايين الدولارات من المملكة العربية السعودية”.ووقف البشير خلف القضبان، مرتديا جلبابا وعمامة بيضاء.وذكرت وكالة رويترز إنه لم يعلق على التهم الموجهة إليه.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البشير يعترف بتلقيه ملايين الدولارات من السعودية وكالة خطوة برس.

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