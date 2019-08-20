علاوي: الوزير السابق للصحة يتحمل مسؤولية فساد الوزارة

2019/08/20 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبد عون علاوي، الثلاثاء، أن الوزير السابق للصحة يتحمل مسؤولية الفساد في الوزارة خاصة ان هناك معلومات بشأن ملفات الفساد في الوزارة، لافتاً الى ان اجهزة مكافحة الفساد لن تستطيع القضاء على هذه الآفة بسبب عدم وجود جدية لذلك.وقال علاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “وزير الصحة […]

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