2019/08/20 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت إيران أنها تعمل مع الجانب العراقي على إعادة فتح منفذ “سومار” الحدودي بين البلدين قريبا وذلك بعد نحو شهر من إغلاقه.وقال محافظ كرمانشاه، هوشنك بازوند ، في تصريح صحفي له ، أمس الاثنين ، إنه ” نظراً لدور منفذ سومار الحدودي التنموي لمحافظتي كرمانشاه الإيرانية وديالى العراقية فإن العراقيين ، وخاصة المسؤولين في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إتفاق عراقي إيراني على إعادة فتح معبر حدودي في ديالى النعيم نيوز.

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