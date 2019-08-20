يحيى رسول:الطائرات التي لم تحصل على موافقة السلطات العراقية تعد معادية ودفاعاتنا ستتعامل معها

2019/08/20 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث الرسمي باسم خلية الاعلام الأمني العميد يحيى رسول، اليوم الاثنين، ان “الطائرات التي تشاهد في الأجواء العراقية، ولم تحصل على موافقة السلطات العراقية تعد “معادية”، والدفاعات الجوية ستتعامل معها.وقال رسول في تصريح لشبكة الإعلام العراقي واطلعت عليه وكالة صدى , ان “الاوامر صدرت من القائد العام للقوات المسلحه رئيس الوزراء عادل عبد

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