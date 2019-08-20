العراق وايران يتفقان على اعادة افتتاح معبر حدودي بينهما خلال اسبوع

2019/08/20 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت إيران ،اليوم الثلاثاء، أنها تعمل مع العراق على إعادة فتح منفذ سومار الحدودي بين البلدين قريبا، وذلك بعد نحو شهر من إغلاقه لأسباب لم يكشف عنها.وقال هوشنك بازوند محافظ كرمانشاه غربي إيران، بحسب وكالة ايرنا الايرانية، إنه ‘نظرا لدور منفذ سومار الحدودي التنموي لمحافظتي كرمانشاه الإيرانية وديالى العراقية فإن العراقيين، […]

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