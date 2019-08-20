خبراء يتوقعون خسارة أمريكا في الحرب مع الصين

2019/08/20 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… لقد فقدت الولايات المتحدة تفوقها في غرب المحيط الهادئ وهي غير قادرة على مواجهة الصين في حالة نشوب صراع مفتوح، تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل متخصصين من المركز الأمريكي للدراسات بجامعة سيدني في أستراليا.وقال التقرير: “استراتيجية الدفاع الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ تمر بأزمة غير مسبوقة، هذه في الأساس أزمة […]

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