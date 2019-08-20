القوة الجوية بمواجهة طرابلس اللبناني في لقاء ودي

2019/08/20 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – متابعات عدسة : حيدر حمزة يخوض فريق القوة الجوية بكرة القدم اولى مبارياته الودية امام طرابلس اللبناني ضمن معسكره المقام في بيروت استعداداً للاستحقاقات المقبلة.وستخوض كتيبة الصقور المواجهة الودية امام فريق طرابلس اللبناني يوم غد الثلاثاء عند الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة بتوقيت بغداد على ملعب طرابلس.وكان فريق القوة الجوية

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