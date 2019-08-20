ما هي تداعيات النوم أقل من ست ساعات؟

2019/08/20 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن البروفيسور بول غرينغراس استنادا إلى نتائج الدراسات المكرسة لتأثير قلة النوم في الجسم، أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات معرضون للإصابة بأمراض القلب التاجية.واشترك في هذه الدراسة ألفا متطوع من بريطانيا، واتضح للباحثين أن 44% منهم ينامون أقل من 6 ساعات في اليوم، وفقط 17% ينامون 8 ساعات يوميا.[…]

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