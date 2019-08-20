2019/08/20 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمر الطيران الحربي السوري رتلاً للمجوعات المسلحة قادم من منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي لمؤازرة المسلحين في ريف إدلب.وأوضحت المصادر أن الطيران السوري دمّر أحد أرتال مسلحي “فيلق الرحمن” المدعومين من تركيا ، وذلك خلال عبوره ريف حلب الشمالي باتجاه ريف إدلب .وأظهر شريط فيديو تم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طيران الجيش السوري يدّمر رتل تعزيزات للمسلحين قادم من عفرين إلى إدلب النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيران الجيش السوري يدّمر رتل تعزيزات للمسلحين قادم من عفرين إلى إدلب) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طيران الجيش السوري يدّمر رتل تعزيزات للمسلحين قادم من عفرين إلى إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).