الإيبولا ينتقل إلى بلدة نائية في الكونغو

2019/08/20 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السلطات الكونغولية وقوع إصابة جديدة بفيروس “إيبولا” ببلدة واليكالي النائية على بعد مئات الكيلومترات من الإصابات السابقة قرب الحدود مع أوغندا ورواندا، وفقا لوزارة الصحة.وتقع واليكالي على بعد نحو 200 كم إلى الغرب من غوما، إحدى المدن المتضررة من وباء الإيبولا، وتبعد كثيرا عن مركز الوباء في بوتيمبو وبيني.وأكدت الوزارة أيضا وقوع

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