2019/08/20 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحتفلت حشود الزائرين في مدينة النجف الأشرف، بمناسبة عيد الغير بجوار مرقد الإمام علي {ع}.وأقيمت المناسبة وسط اجراءات أمنية مشددة واستنفار خدمي في المدينة.وتفقد قائد عمليات الفرات الأوسط وقائد شرطة النجف القطعات الأمنية المنتشرة في محيط المدينة القديمة ومقبرة وادي السلام واطلعا على عمل الأجهزة الأمنية وفوج طوارى النجف الثالث.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حشود الزائرين تحتفل بعيد الغدير في النجف الأشرف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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