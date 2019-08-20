اتحاد الكرة العراقي يكشف أهم التعديلات المقترحة على عقد كاتانيتش

2019/08/20 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب رئيس اتحاد الكرة علي جبار، أهم فقرات التعديل المقترحة على عقد مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش.وقال جبار في تصريح صحفي ان “اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد مساء امس الأثنين خصص لإضافة فقرات الى بنود عقد المدرب وجرى لذلك تكليف رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود وعضو الاتحاد فالح موسى ويحيى زغير ” مبينا ان

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