اتحاد العاب القوى يتسلم علم بطولة غربي أسيا لاستضافة النسخة القادمة

2019/08/20 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم وفد منتخب العراق علم بطولة غربي اسيا لالعاب القوى للناشئين في ختام منافساتها التي جرت في العاصمة اللبنانية بيروت والتي استمرت على مدى أربعة أيام .

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