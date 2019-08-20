المجلس الأعلى يبين حقيقة انتماء عبد المهدي له

2019/08/20 | 09:18

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بغداد :سومر نيوز

نفى عضو المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أحمد عبد الجبار، انتماء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للمجلس، في...

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