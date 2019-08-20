“بالوثيقة”.. الحلبوسي يرفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي بطلب من القضاء الاعلى

2019/08/20 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي بطلب من مجلس القضاء الاعلى، وذلك بحسب وثيقة حصلت عليها “يس عراق”.وكان مجلس القضاء الاعلى طالب البرلمان برفع الحصانة عن عدد من النواب ومن ضمنهم طلال الزوبعي.ودعا الحلبوسي بحسب الوثيقة، مجلس القضاء الأعلى الى اتخاذ الاجراءات المطلوبة بحق […]

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