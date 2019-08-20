2019/08/20 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجهت الإعلامية الكويتية حليمة بولند انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو الذي نشرته لها وهي تظهر في اسطنبول التركية برفقة مجموعة من الحراس.وأعرب الكثيرون من متابعي الإعلامية الكويتية عن استيائهم من الفيديو المنشور، وسخروا من حليمة بولند بسبب الهالة التي أحاطت بها نفسها، وبالعدد الكبير من الحراس المحيطين بها وكأنها نجمة عالمية.وقالت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جديد لحليمة بولند في تركيا يثير ضجة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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