عاجل .. بالوثيقة .. الحلبوسي يطالب القضاء برفع الحصانة عن طلال الزوبعي

2019/08/20 | 09:22

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العهد نيوز- بغداد

وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، كتابا الى مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي بسبب تهم الفساد ضده./انتهى1

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