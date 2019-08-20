المرعيد لـ

2019/08/20 | 09:22

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العهد نيوز- بغداد

حددت محافظة نينوى يوم الخميس القادم موعداً لاعادة 4500 عائلة من مناطق ومخيمات النزوح الى مناطقهم الاصلية في المحافظة.

وقال محافظ نينوى منصور المرعيد

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