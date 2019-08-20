2019/08/20 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، صرف وجبة جديدة من سلفة “ضعف وضعفين” للمتقاعدين المدنيين والعسكريين عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تم صرف دفعة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين لنحو ٢٧٠ متقاعداً”.وأوضح البيان، أن “صرف السلفة تم عن طريق بصمة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن صرف وجبة جديدة من سلفة “ضعف وضعفين” للمتقاعدين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن صرف وجبة جديدة من سلفة “ضعف وضعفين” للمتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).