شمخاني: توقيع إيران على الاتفاق النووي كان خطأ لا يجب الوقوع فيه

2019/08/20 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ألمح أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إلى أن موافقة طهران على الاتفاق النووي عام 2015 ربما كانت خطأ، لم يكن يجدر ببلاده الوقوع فيه.

وقال شمخاني لقناة "إن بي سينيوز" الأمريكية إن هناك من يعتقدون في إيران أن التوقيع على الاتفاق النووي كان خطأ.وعندما سأله المذيع عما إذا كان هو واحدا من هؤلاء، قال شمخاني: "نعم...



أنا فقط أتابع وجهات نظر أمتنا، شعب إيران".وبدأت طهران في الأسابيع الأخيرة تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وذلك ردا على تقاعس الأطراف الأوروبية عن تنفيذ الشق الاقتصادي من الاتفاق، الذي انسحبت واشنطن منه العام الماضي.انتهى

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