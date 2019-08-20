من اليوم.. بدء موجة الحر الجديدة ومحافظة تسجل 50 مْ

2019/08/20 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، بدء موجة الحر الجديدة في العراق اعتباراً من اليوم الثلاثاء بعد زوالها الأسبوع الماضي.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "طقس اليوم الثلاثاء سيكون مشمساً حاراً في المنطقة الوسطى ومشمساً في المنطقة الشمالي وحاراً جداً في المنطقة الجنوبية" مشيراً الى ان "درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 47 مْ، فيما تسجل محافظة ميسان 50 مْ تليها البصرة 49 مْ".وأضاف، ان "طقس غد الأربعاء سيكون مشمساً حاراً في الوسط ومشمساً في الشمال وحاراً جداً في الجنوب دون تغير في درجات الحرارة بالمناطق كافة عن اليوم السابق".وأما طقس الخميس فيكون "مشمساً حاراً في الوسط مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة ومشمساً في الشمال والحرارة تنخفض بضع درجات ومشمساً حاراً جداً في الجنوب دون تغير للحرارة".ويكون طقس يومي الجمعة والسبت المقبلين حاراً في الوسط ومشمساً في الشمال وحاراً جداً في الجنوب دون تغير في درجات الحرارة".انتهى

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