بالصور:ممثل المرجع السيستاني يزور مدينة سامراء ويتشرف بزيارة الامامين العسكريين عليهما السلام

واضاف المصدر ان الشيخ الكربلائي بارك الجهود المميزة التي تبذلها الامانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة في تقديم الخدمات والتطور العمراني المستمر داعيا للجميع بالتوفيق في هذه الخدمة المباركة.
وتفقد الكربلائي برفقة الوفد بعض المشاريع العمرانية للعتبة المقدسة مثنيا على الجهود المبذولة ليختم جولته بتقديم الشكر على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال داعيا لجميع خدام المرقد المقدس بحسن التوفيق.
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