بالصور:ممثل المرجع السيستاني يزور مدينة سامراء ويتشرف بزيارة الامامين العسكريين عليهما السلام

2019/08/20 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار ممثل المرجع السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي مدينة سامراء وتشرف بزيارة المرقد الطاهر للامامين علي الهادي والحسن العسكري (عليهما السلام) ونقل مصدر اعلامي لوكالة نون الخبرية ان نائب الامين العام للعتبة العسكرية المقدسة الدكتور نافع جميل استقبل المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال تشرفه بزيارة مرقد الامامين العسكريين وتمثل وفد العتبة الحسينية المقدسة بنائب الامين الاستاذ حسن رشيد واعضاء مجلس الادارة السيد افضل الشامي والسيد سعد الدين هاشم والدكتور طلال الكمالي والدكتور عباس الدعمي ومسؤول حفظ النظام الحاج فاضل عوز والوفد المرافق لهم.

واضاف المصدر ان الشيخ الكربلائي بارك الجهود المميزة التي تبذلها الامانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة في تقديم الخدمات والتطور العمراني المستمر داعيا للجميع بالتوفيق في هذه الخدمة المباركة.

وتفقد الكربلائي برفقة الوفد بعض المشاريع العمرانية للعتبة المقدسة مثنيا على الجهود المبذولة ليختم جولته بتقديم الشكر على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال داعيا لجميع خدام المرقد المقدس بحسن التوفيق.

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