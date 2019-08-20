2019/08/20 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن يكون التلوث البلاستيكي مختبئا في مواقع مختلفة على شواطئ عديدة حول العالم، بعد أن اكتشف علماء “صخورا وحصى” متناثرة على الساحل البريطاني.ويُعتقد أن هذا الشكل المكتشف حديثا من الاحتواء البيئي، يُطلق عليه اسم “الفتات البلاستيكي”، يتشكل عندما تعمل النيران على تذويب التلوث البلاستيكي إلى أجزاء.ويساهم المحيط المائي في تشكيل الأجزاء المستديرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف شكل جديد من التلوث البلاستيكي الخطير وكالة صدى الاعلام للانباء.

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