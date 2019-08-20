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نتنياهو يلمح إلى وقوف إسرائيل وراء غارات ضربت اهدافاً في العراق‎: لم اقيد نفسي


نتنياهو يلمح إلى وقوف إسرائيل وراء غارات ضربت اهدافاً في العراق‎: لم اقيد نفسي
2019/08/20 | 09:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - متابعة

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين (19 آب 2019) تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتني...

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