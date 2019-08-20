2019/08/20 | 09:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين (19 آب 2019) تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتني...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نتنياهو يلمح إلى وقوف إسرائيل وراء غارات ضربت اهدافاً في العراق: لم اقيد نفسي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين (19 آب 2019) تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتني...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نتنياهو يلمح إلى وقوف إسرائيل وراء غارات ضربت اهدافاً في العراق: لم اقيد نفسي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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