نتنياهو يلمح إلى وقوف إسرائيل وراء غارات ضربت اهدافاً في العراق‎: لم اقيد نفسي

2019/08/20 | 09:25

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بغداد اليوم - متابعة

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين (19 آب 2019) تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتني...





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