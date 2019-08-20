2019/08/20 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا مرشح الرئاسة الأمريكية، بيرني ساندارز، الكونغرس لإيقاف الدعم المالي الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، على خلفية منعها للنائبتين رشيدة طليب وإلهان عمر من زيارة فلسطين.وقال ساندارز خلال لقائه رئيس المؤسسة الفلسطينية الأمريكية للسلام جوني ضبيط: “أعضاء الكونغرس لهم الحق في زيارة المناطق المحتلة للاطلاع على الأوضاع هناك”.وأضاف أن رفض رئيس الوزراء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرشح للرئاسة الأمريكية يدعو الكونغرس إلى وقف كل الدعم المالي لإسرائيل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرشح للرئاسة الأمريكية يدعو الكونغرس إلى وقف كل الدعم المالي لإسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).