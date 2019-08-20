2019/08/20 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الفنانة شمس الكويتية، عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، صورة ظهرت فيها مغطاة بالرمال بشكل شبه تام، وأرفقت الصورة بتعليق ملفت.وورد في تعليق الفنانة على صورتها ما يلي: “جربت أموت قبل ما أموت.. اقتل كبرياءك الزائف قبل أن يقتلك”، في حين حفرت النجمة اسمها على الرمل الذي يغطيها، في إشارة إلى هيئة القبر على ما يبدو.ولاقت الصورة والتعليق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفنانة شمس الكويتية تختبر الموت في صورة لافتة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنانة شمس الكويتية تختبر الموت في صورة لافتة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفنانة شمس الكويتية تختبر الموت في صورة لافتة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).