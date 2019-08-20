موسم البرد سيتأخر هذا العام والامطار ستكون شحيحة في الجنوب العراقي

2019/08/20 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد متنبئ جوي ان خرائط الطقس العالمية تشير إلى توقعات اولية ببدء موسم الأمطار اعتبارا من الأول من تشرين الثاني المقبل فيما اشار الى ان موسم البرودة سيتأخر هذا العام.

وقال المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطية، ، في منشور على "فيسبوك" مساء الاثنين، إن هناك توقعات اولية لموسم الامطار ودرجات الحرارة للموسم الممتد من 1 تشرين الثاني 2019 ولغاية نهاية كانون الثاني 2020، وهذه التوقعات تعتمد على ماهو متوفر من خرائط جوية تصدرها مواقع الطقس العالمية التي تهتم بالظواهر المناخية التي ترتبط مع توقعات الطقس المستقبلية في اغلب الدول .

وأضاف انه "من الطبيعي ان يكون هناك نسبة من التصحيح في التوقعات كلما اقتربت فترة التنبؤ الموسمي لكون الخطأ في دقة التنبؤات واردة بنسبة معينة، على الرغم من ان جميع النماذج العالمية تتفق حاليا على رؤية واضحة لما سيؤول اليه الطقس في موسم الامطار المقبل" .

وأوضح ان " موسم الامطار في العراق مناخيا، اي موسم التقلبات يحل وبشكل ثابت تقريبا ( ابتداء من 1-11 من كل عام ) بتفاوت بين منطقة واخرى، حيث تختلف بداية موسم الامطار المقبل عن الموسم السابق من حيث كمية الامطار ومناطق وفرتها".

وتابع عطيه بالقول إن "هطول الامطار في عموم مدن البلاد سيكون حول المعدلات العامة الموسمية او اقل بقليل ( شتاء ماطر اعتيادي)، كما ان كمية الامطار المتوقعة في بداية موسم الامطار ( أي بداية شهر 11) ستكون أقل من الموسم السابق في كافة المدن ..



وربما سيكون للمنطقة الغربية وتحديدا الانبار الحصة الاكبر من كميات الامطار في بداية الموسم المطري".

وبين ان " التوقعات الحالية تشير الى تحسن فرص الامطار في شمال ووسط البلاد مع بداية العام المقبل 2020، فيما ستعاني الكثير من المناطق الجنوبية شحة في هطول الامطار خلال بداية الموسم وربما ( كتوقع اولي) تستمر طوال موسم الشتاء وهذا لايعني انعدام الامطار فيها".

وأشار عطيه، إلى ان "درجات الحرارة في بداية موسم الشتاء ستكون أعلى من معدلاتها العامة بفارق درجة الى درجتين، وربما يتأخر موسم دخول البرودة لوقت متأخر من شهر 11".

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