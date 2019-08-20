2019/08/20 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

طالبت الصين الولايات المتحدة بوقف خطط مبيعات الأسلحة لتايوان، ووقف الاتصال العسكري معها، محملة الجانب الأمريكي كافة العواقب المترتبة على ذلك.

وجاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ ردا على خطط الولايات المتحدة لبيع مقاتلات من طراز (أف-16 في) تقدر قيمتها بثمانية مليارات دولار أمريكي لتايوان، مؤكدا على أن من شأن تلك الخطوة أن تنتهك بشدة مبدأ "صين واحدة"، والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، وبشكل خاص بيان 17 أغسطس.

وقال قنغ، إن الصين تعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، معتبرا ذلك تدخلا خطيرا في شؤون الصين الداخلية وتقويضا لسيادتها ومصالحها الأمنية.

وأكد المتحدث أن قضية تايوان تمس سيادة الصين، وسلامة أراضيها، والمصالح الأساسية لها، مشددا على تمسك الصين بحماية سيادتها وأمنها.

ودعا قنغ الجانب الأمريكي إلى الإدراك الكامل للطبيعة الضارة لمبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، والالتزام بمبدأ "صين واحدة" والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تطالب أمريكا بإيقاف بيع الأسلحة لتايوان) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تطالب أمريكا بإيقاف بيع الأسلحة لتايوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).