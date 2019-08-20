نائب يكشف عن ملف فساد رقم (1) في وزارة التعليم

2019/08/20 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو لجنة التعليم النيابية رياض المسعودي، الثلاثاء، ان ملف الابتعاث خارج البلاد يمثل ملف الفساد رقم (1) في وزارة التعليم العالي، لافتاً الى ان “الطامة الكبرى” تكمن في ارسال بعثات لدراسة اقسام واختصاصات بعضها انسانية ومتوفرة في الجامعات العراقية.وقال المسعودي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الخبرات الاجنبية خارج العراق افضل بكثير مما […]

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