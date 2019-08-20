2019/08/20 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد شركة “سامسونغ” لتوسيع عائلة هواتف الفئة A بجهاز جديد سيصبح أحد أكثر الأجهزة الذكية تطورا في الأسواق.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هاتف Galaxy A90 المنتظر الذي تطوره “سامسونغ” سيطلق بنسختين هما، SM-A908N و SM-A908B، كلتاهما ستحصلان على شهادات Bluеtooth SIG للجودة.وسيزود النموذج الثاني من هذه الهواتف بتقنيات تساعده على العمل مع الجيل الخامس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سامسونغ تطلق هاتف 5G متطورا وأنيقا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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