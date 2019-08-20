2019/08/20 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف النائب السابق عن صلاح الدين شعلان الكريم، عن دخول المخدرات الى المحافظة عبر خطين الاول من ديالى والثاني من السليمانية.وقال الكريم في حديث متلفز لـ”قناة الشرقية” إن “تجارة المخدرات بدأت بالظهور بعد 2014 عندما انخفضت اسعار النفط وافلست المكاتب الاقتصادية لبعض القوى السياسية العراقية”.واضاف أن “تلك الاحزاب […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكريم يكشف “خطين” لإمداد صلاح الدين بـ”المخدرات الحزبية” المركز الخبري الوطني.

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