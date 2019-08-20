2019/08/20 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، وزيرة الدفاع الالمانية انغريت كرامب كارنباور والوفد المرافق لها.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس الوزراء وتلقته وكالة صدى، أن “عبد المهدي استقبل صباح اليوم الثلاثاء في مكتبه وزيرة الدفاع الالمانية انغريت كرامب كارنباور والوفد المرافق لها”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي يستقبل وزيرة الدفاع الالمانية انغريت كرامب كارنباور والوفد المرافق لها وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عادل عبد المهدي يستقبل وزيرة الدفاع الالمانية انغريت كرامب كارنباور والوفد المرافق لها) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عادل عبد المهدي يستقبل وزيرة الدفاع الالمانية انغريت كرامب كارنباور والوفد المرافق لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).