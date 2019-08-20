بالوثيقة.. التربية تحدد موعد التقديم على معاهد الفنون الجميلة

2019/08/20 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمديرية العامة لأعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي ، حصل عليه موقع "الغدير"، انه" على الراغبين بالتقديم ملء الاستمارات ومراجعة المعهد الذي يرغب الطالب التقديم اليه".انتهى..م.م

الوثيقة..

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