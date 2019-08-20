العراق خامساً ببطولة غرب آسيا بألعاب القوى

2019/08/20 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

احتل المنتخب العراقي المركز الخامس في ختام منافسات بطولة غرب آسيا الثالثة للناشئين والناشئات لألعاب القوى، التي نظمها الاتحاد اللبناني لألعاب القوى على مدى 4 أيام على مضمار مدرسة سيدة الجمهور.

وحل منتخب لبنان في المركز الاول في الترتيب العام النهائي للبطولة، التي جرت بمشاركة 10 دول، برصيد 30 ميدالية (11 ذهبية، 9 فضيات و10 برونزيات)، امام سوريا في المركز الثاني برصيد 15 ميدالية، والسعودية في المكز الثالث برصيد 9 ميداليات.وجاء الترتيب النهائي كالآتي:1- لبنان 30 ميدالية: 11 ذهبية، 9 فضية و10 برونزية2- سوريا 15 ميدالية: 7 ذهبية، فضيتان، 6 برونزيات3- السعودية 9 ميداليات: 6 ذهبيات، فضيتان، برونزية4- قطر 14 ميدالية: 4 ذهبيات، 4 فضيات، 6 برونزيات5- العراق 12 ميدالية: 3 ذهبيات، 5 فضيات، 4 برونزيات6- الاردن 12 ميدالية: ذهبيتان، 5 فضيات، 5 برونزيات7- الكويت 9 ميداليات: ذهبيتان، 5 فضيات، برونزيتان8- اليمن 3 ميداليات: ذهبيتان، فضية9- سلطنة عمان 10 ميداليات: ذهبية، 5 فضيات، 4 برونزيات.

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