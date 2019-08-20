سفارات وبعثات العراق في العالم تُحيي الذكرى العاشرة لشهداء وزارة الخارجيّة 

2019/08/20 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أقامت سفارات وبعثات العراق في العالم حفلاً تأبينيّاً بمناسبة الذكرى العاشرة لشهداء الخارجيّة الذين استشهدوا إثر التفجير الإرهابيّ الذي تعرَّضت له الوزارة في 2009.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان " الحاضرون وقف دقيقة صمت ترحُّماً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت كلمات استنكرت الفظائع التي ارتكبها الإرهابيّون بحق الشعب العراقيّ"،

دعا الحاضرون إلى " نبذ العنف، والتطرُّف، وأهمّية القضاء على الفكر الإرهابيّ، وتجفيف منابع تمويله، وملاحقة خلاياه، وملاذاته؛ وُصُولاً إلى تحقيق الأمن، والاستقرار".

كما أشادوا، " بجُهُود وتضحيات القوات العراقـيّة المسلحة، واستبسالها في مُواجهة عصابات داعش الإرهابيّة، وتحقيق النصر التاريخيّ بتحرير المُدُن التي كانت في قبضة عصابات الإرهاب"، داعين إلى أهمّية أن " يكون هناك جهد أممي مُوحّد لمُواجهة هذا الخطر الذي يُهدّد الإنسانيّة كافة".

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