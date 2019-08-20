2019/08/20 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الممثل التركي بوراك أوزجفيت، إن زوجته الفنانة فهرية أفجين جميلة في كل حالاتها لدرجة أن عشقه لها يتضاعف كل يوم، وذلك ردا على حملة طالتها بسبب ظهورها بوزن زائد بعد ولادة طفلهما.وحظيت الممثلة بتعاطف كبير وساندتها ممثلات تركيات وأطلق برنامج “الصفحة الثانية” الذي يعرض على قناة “دي” التركية هاشتاغ بعنوان “فهرية جميلة جدا”،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بوراك أوزجفيت يتصدى للحملة على زوجته فهرية عشقي لها يتضاعف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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