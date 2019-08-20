حكومة الاقليم تطالب حزب العمال الكوردستاني ألا يصبحوا سبباً في إلحاق الضرر بمواطني الإقليم

2019/08/20 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اربيل طالبت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، كُلاًّ من الحكومة التركية وحزب العمال الكوردستاني، بأن لا يتسببا بإلحاق الضرر بمواطني إقليم كوردستان.

وقالت الحكومة، في بيان، إن “القصف التركي لمحيط جبل قنديل اليوم أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، فضلاً عن الأضرار المادية”.

وأضاف البيان أن “حكومة إقليم كوردستان تعرب عن قلقها من قصف تلك المناطق، وتطالب بعدم استهداف أرواح وممتلكات مواطني إقليم كوردستان”، مؤكدةً “تضامنها مع المتضررين”.

كما دعت الحكومة مقاتلي حزب العمال الكوردستاني إلى “النظر بعين الاعتبار لظروف مواطني إقليم كوردستان واحترام خصوصيتهم، وألا يصبحوا سبباً في إلحاق الضرر بمواطني الإقليم”.

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