عبدالرزاق دحنون - مناقب الترك

2019/08/20 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون (رسالة في جيراننا الأتراك كتبها الجّاحظ قبل أكثر من ألف عام)إلى الراحل عبد القادر عبد اللي ابن مدينة إدلب أهم مترجمي الأدب التركيرسالة كتبها عمرو بن بحر, أبو عثمان, المشهور بالجّاحظ, إلى الفتح بن خاقان, من أبناء ملوك الترك.قدَّمه المتوكل وجعله وزيره الأول.ولما قُتِلَ المتوكل كان الفتح حاضراً.هجموا على المتوكل وقطَّعوه بالسيوف, فقام الفتح بن خاقان وألقى نفسه عليه وقال : يا أمير ......

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