2019/08/20 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء،عن بدء موجة الحر الجديدة في العراق اعتباراً من اليوم الثلاثاء بعد زوالها الأسبوع الماضي.وذكر بيان للهيأة تلقت “خطوة برس” أن “طقس اليوم الثلاثاء سيكون مشمساً حاراً في المنطقة الوسطى ومشمساً في المنطقة الشمالي وحاراً جداً في المنطقة الجنوبية’ مشيراً الى ان ‘درجات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء موجة حر جديدة في العراق وكالة خطوة برس.

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