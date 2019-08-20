2019/08/20 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الشرطة، اليوم الثلاثاء، باعتقال أربعة متعاطين للمخدرات “اعتدوا” على فتاة بآلات جارحة وعصي شمالي بغداد ، مبيناً أن الفتاة فقدت الوعي وترقد في إحدى المستشفيات.وقال المصدر ، إنه تم ” القبض على أربعة أشخاص متعاطي مادة الكرستال قاموا بالإعتداء على فتاة بالضرب بالآلات الجارحة والعصي ضمن منطقة الشعب “.وأضاف المصدر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متعاطو مخدرات يعتدون على “فتاة” بآلات جارحة ويلقون مصيرهم النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متعاطو مخدرات يعتدون على “فتاة” بآلات جارحة ويلقون مصيرهم) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متعاطو مخدرات يعتدون على “فتاة” بآلات جارحة ويلقون مصيرهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).