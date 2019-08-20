2019/08/20 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، الثلاثاء، باقرار يوم عيد الغدير الاغر مناسبة رسمية ووطنية واقامة الفعاليات الثقافية والنشاطات الفكرية للإفادة من سيرة ومنهج الإمام علي (ع).وقال طعمة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كان مثالا وانموذجا قياسيا كاملا للقائد والحاكم ، وجسّد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النهج تطالب بإقرار عيد الغدير مناسبة رسمية وطنية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النهج تطالب بإقرار عيد الغدير مناسبة رسمية وطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).